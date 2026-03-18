ドル円１５９．００近辺、ユーロドル１．１５３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前はドル円159.00近辺、ユーロドル1.1535近辺で推移している。いずれも前日NY終値水準に戻している。 ドル円は東京午前の159.14付近を高値に、ロンドン朝方にかけては158.57付近まで下押しされた。しかし、ロンドン勢の参加とともに買い戻されて現在に至っている。 ユーロドルも往来相場となっている。ロンドン早朝