県庁で18日、新たな土産物として期待される商品がお披露目されました。信州産の青リンゴを使ったあのお菓子です。アトリオン製菓 山下奉丈代表取締役「繰り返しの試作開発、積み重ねてきた結果として本日この場でその成果を皆様に発表できる運びとなりました」18日お披露目されたのは県内産の青リンゴ「ブラムリー」の果汁を使ったタブレット菓子「ヨーグレットグリーンアップル」です。さわやかな酸味が特徴で