元楽天監督の今江敏晃さんが１８日放送の日本テレビ系特番「ＷＢＣ詳報」（午後７時）に生出演。ＷＢＣの決勝でベネズエラが米国を下し、悲願の初優勝を飾った激闘を振り返った。８回、一時は同点に追いついた米国のブライス・ハーパーの中越え本塁打について今江さんは「これは技術もそうなんですけど集中力ですよね」と感心しきり。「８回ツーアウトから出たランナーのところで一発で仕留める集中力。これはハーパー選手の