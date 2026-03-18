◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人の山瀬慎之助捕手（２４）が７回の守備から途中出場。鮮やかな捕手防具で守備についた。ヘルメット型マスク、プロテクター、レガースがいずれも球団カラーのオレンジ。緑の人工芝に映えた。山瀬はキャンプ中などこれまでは黒の防具を使っていたが、前日１７日に１軍から参加したファーム・リーグの２軍戦でも同様の防具で試合に出場していた。