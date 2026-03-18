◆女子アジア杯▽準決勝日本４―１韓国（１８日、オーストラリア・シドニー）なでしこジャパンは、準決勝で韓国に４―１で勝利し、決勝進出を決めた。韓国とは過去に３５試合対戦し、１９勝１２分４敗。２０１５年の東アジアＥ―１選手権以降、韓国には１０年以上負けはないが、昨年７月の東アジアＥ―１選手権での対戦時（１△１）は苦戦し、３連覇を逃す一因になった。決してあなどれない相手だが、前半１５分に幸先良