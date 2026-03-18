◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人の北浦竜次投手が１８日のヤクルト戦で２番手で登板して、１回を０封に抑えた。１―０の６回に先発・田中将に代わって２番手で登板。先頭の田中陽を二ゴロに打ち取ると、続くニキータはストレート２球で追い込むと、最後も直球を選択。１４９キロで見逃し三振。最後は２番・サンタナを三ゴロとテンポ良く３者凡退に抑えた。北浦は前日１７日のヤクルト戦でも９回途中