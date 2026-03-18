◆サッカー女子のアジア杯準決勝日本４―１韓国（１８日、シドニー）２大会ぶりの優勝を狙う世界ランキング８位の日本は、準決勝で同２１位の韓国と対戦し、４―１で勝利した。前半１５分、ＦＷ植木理子のゴールで先制。同２５分にはＭＦ浜野まいかが追加点を奪い、２点リードで前半を折り返した。後半も２点を加え、韓国の反撃を１点に抑えて勝ちきった。今大会は来年のＷ杯予選を兼ね、すでに出場権を獲得している。