冷蔵庫にお豆腐があればすぐ作れる！ 子どもに手作りのおやつを作ってあげたい！でも、時間をかけて作るレシピに挑戦する時間はない…という方に、お豆腐を使った簡単スイーツレシピをご紹介します。冷蔵庫の中にお豆腐があれば、すぐに試せるレシピを集めてみました。 絹豆腐がおいしいスイーツに変身 子どもだけじゃなくて大人も大好きなスイーツをお豆腐で作れるんですよ。節約したいときにも強い味方です。 ドーナツプリン