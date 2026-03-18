◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）ヤクルト・奥川恭伸投手が先発し、５回を投げて被安打６、１失点で降板した。初回、２回と安打を許しながらも最速１４９キロの速球にカーブをうまく使う粘りの投球で得点を許さなかったが、４回１死三塁で坂本に右前適時打を許して失点した。オープン戦４度目の登板となったが「全体的に前回登板よりもストレートの強さや精度も良かったと思います」と振り返った。開幕ロ