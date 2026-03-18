富山市内の食料品スーパーなどが発行するプレミアム付き商品券があすから販売されます。政府が物価高対策として、自治体向けの「重点支援地方交付金」を拡充したことを受けたもので、富山市が費用を補助します。あすの販売開始を前に各スーパーでは準備が進められています。このプレミアム付き商品券は、富山市内の食料品スーパーなどが発行し、あすから58店舗で販売される予定です。プレミア