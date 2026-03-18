俳優の黒島結菜（29）が18日、都内で行われた映画『未来』（5月8日公開）完成披露イベントに登壇。「湊かなえの集大成」と位置づけられた原作小説を映画化した本作で主演を務める思いを語った。【集合ショット】圧巻…！誇らしげな顔を浮かべる黒島結菜＆北川景子ら豪華出演陣本作は、湊かなえ氏がデビュー10周年に発表した渾身の傑作ミステリーを、『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久が映画化。