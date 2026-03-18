燃料価格がかつてない高値となっています。県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格はおととい時点で191円、灯油は18リットルあたり2788円で、いずれも2004年の調査開始以降、最も高くなりました。おととい時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は191円で、先週より28.2円値上がりしました。値上がりは6週連続で、都道府県別で比較可能な2004年6月以降で、最も高くなりました。