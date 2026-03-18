韓国女優のイ・ヨンエが１６日、自身のインスタグラムを更新。済州島の旅先で、２００３年に放送された自身の主演ドラマ「宮廷女官チャングムの誓い」の大看板を前に記念撮影をした姿を公開した。イ・ヨンエは看板のチャングムと同じポーズをして、笑顔でカメラに視線を送っている。別の写真では、チャングムの全身パネルから顔を出すおちゃめな姿が盛り込まれ、ドラマファンを喜ばせた。そんな複数枚の写真とともにイ・ヨンエ