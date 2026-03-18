現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が18日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。WBC決勝は1点差ゲームと予想していたことを明かした。テレビ観戦した落合氏は「1点差じゃないかなとは思っていた。それもある程度点数を取ってのね。（米国は）準決勝のドミニカ戦で、ホームランの2点だけ。 連打は期待できないのかなっていうような感じで見ていたけど、