千葉県木更津市の食器販売会社が、新型コロナウイルス禍で打撃を受けた中小企業向けの支援金申請で、不備がないのに書類提出を求め続けたのは違法だとして国に116万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、国の対応を違法と認め、3万3千円の支払いを命じた。判決によると、同社は2021年夏ごろ、専用のウェブサイトで、同6〜9月分の支援金を申請。国に委託を受けた事務局から不備を指摘されて再三にわたり書類の提