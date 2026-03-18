■サッカーAFC女子アジアカップ準決勝日本4ー1韓国（日本時間18日、オーストラリア・シドニー）ブラジルで行われるFIFA女子ワールドカップ2027に10年連続10度目の出場を決めたなでしこジャパン（FIFAランク8位）はAFC女子アジアカップ準決勝で韓国（同21位）と対戦し、4ー1で勝利。前半に植木理子（26）が4試合連続ゴールで先制、今大会6点目で得点女王争いの単独トップに立った。さらに浜野まいか（21）が追加点、後半には熊