週末のある日。真新しいグラブを購入者に手渡すと、満面に笑みを浮かべながら手に取ってくれた。「大人にとっても、子供にとってもグローブは特別なもの。手元に渡ったとき、めちゃくちゃうれしそうな顔をしくてくださるので、本当にうれしいです」言葉の主は、早実（東京）のエースとして2010年夏の甲子園大会に出場した鈴木健介さん。早大を経て大手広告代理店で務めるかたわら、24年2月に兄・裕司さんとともにグラブメー