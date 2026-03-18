ハロー！プロジェクトの9人組アイドルグループ、ロージークロニクルが18日、3rdシングル「Misery〜愛の天秤〜／なんとかなるでしょ」発売記念イベントを東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で行った。昨年メジャーデビューし、19日にデビュー1周年を迎える。ファンの大歓声の中、「Misery〜愛の天秤〜」からミニライブをスタート。相馬優芽（15）は「最後まで全力で楽しんで、最高の時間にしましょう！」と呼びかけた。「Misery