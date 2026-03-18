世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。3月17日（火）に放送された同番組では、一向に快適にならない通勤電車について、永野が疑問を呈した。【映像】満員電車にいるいる！“氷室京介みたいな超絶ポーズの人”故郷・宮崎から18歳で上京した永野は、初めて見る満員電車に対して当時「こんなものは自分が30歳になったら終わる」