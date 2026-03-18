3月18日、JBA（日本バスケットボール協会）とBリーグの合同メディアブリーフィングが開催された。島田慎二会長は、3月14日、15日の2日間にわたって初めて開催された「U18日清食品トップリーグ入替戦」について言及した。 今回の入替戦は、トップリーグの下位4チームと、各ブロックリーグを勝ち上がってきたチームが対戦する形式で初めて実施された。その結果、ブロックリ&