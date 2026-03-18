モノブライトが、新曲「いつも雨」を本日3月18日に配信リリース。あわせてMVを公開した。 （関連：モノブライト、再始動を経て聖地に帰還！過去を超える強さとバンドの結束――兵庫慎司が目撃した8年ぶりツアー） 同楽曲は、再始動以降初となるロックバラード。ジャケット写真は、一人称視点で家屋の中から雨模様の屋外を眺める様子が描かれている。行き交う車両やビル群は水滴でぼやけており