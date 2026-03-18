（台北中央社）モデルで俳優のリン・チーリン（林志玲）が17日、台北市内で開かれた高級ファッションブランドの記者会見に出席した。人気グループ「EXILE」のAKIRAと結婚し、1児の母でもあるチーリンは、息子からの「アイ・ラブ・ユー」の言葉で幸せを感じていると話した。チーリンは2019年にAKIRAと結婚。22年に第1子が誕生した。チーリンは最近うれしかったことを聞かれると、「息子が駆け寄ってきて『アイ・ラブ・ユー』と言っ