（ロンドン中央社）英コンサルティング会社のヘンリー・アンド・パートナーズが10日までに発表した最新の世界最強のパスポートランキングで、台湾は31位になったことが分かった。前月の32位から一つ順位を上げた。134カ国・地域にビザ（査証）なし渡航ができるとしている。1位はシンガポール、2位は日本、韓国、アラブ首長国連邦（UAE）が並んだ。同ランキングは国際航空運送協会（IATA）の独自データを基に、199カ国・地域のパス