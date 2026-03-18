TPSは3月12日、福岡県筑紫野市の「イオンモール筑紫野」内に、麻辣湯専門店「福恩麻辣湯（フーエンマーラータン）」をニューオープンしました。現在、全国35店舗の出店が確定し、全国100店舗体制へ向けて急成長を遂げている「福恩麻辣湯」が、ついに筑紫野エリアへ初進出。九州全域への拡大を視野に福岡エリアでの展開を加速させます。買い物ついでに立ち寄れる便利な立地で、本格的な薬膳スープと自分だけのオリジナルの一杯を楽