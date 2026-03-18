セブン‐イレブン・ジャパンは3月17日より順次、店内の専用オーブンで焼き上げて提供する「セブンカフェ ベーカリー」より、新商品「お店で焼いた アップルパイ」を全国のセブン‐イレブンで発売します。（※1）※1取り扱い店舗限定サイトURL：https://www.sej.co.jp/products/sevencafebakery/■春に嬉しい焼き立てのご褒美！「セブンカフェ ベーカリー」はお店のオーブンで仕上げに焼き上げることで、香ばしさと食感が楽しめ、