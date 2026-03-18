フィギュアスケーターの紀平梨花（23）が3月15日、自身のInstagramを更新。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペア金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、三浦龍一（33）、アイスダンスでペアを組む西山真瑚（24）との交流ショットを公開した。 【画像】りくりゅうに「もう帰っちゃうんですね～」旅立ちにロスの声が続出！拠点・カナダに向け出国「寂しくなるなぁ」 公開された写