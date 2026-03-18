全国各地から厳選したご当地アイスが一堂に集まるアイスクリーム万博「あいぱく®」が、ゴールデンウィークに開催決定！「あいぱく®」実行委員会は4月24日から5月6日までの13日間、「あいぱく® Premium TOKYO 2026」を新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区）にて開催します。■全国の魅力を発信！アイスから始まる、地域と出会う新しい体験同イベントは、全国各地で愛されながらも、まだ多くの人に知られていない