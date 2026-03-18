ジョイフルは3月17日、カフェ業態「並木街珈琲」の大分県別府市内1号店となる「大分別府店」をグランドオープンします。観光都市・別府市への初出店は、市民の憩いの場としてだけでなく、観光客も立ち寄れる新たなスポットとして期待されています。また、グランドオープンに先立ち、3月15日 10時よりオープンセレモニー、11時よりプレオープン営業を実施しました。（3月16日はプレオープン営業のみ）■内装はニューヨークのマンハ