ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月18日に準決勝で韓国と対戦した。15分に長野風花のお膳立てで植木理子が先制点をゲット。25分には浜野まいかがほぼ角度のないところから強烈なシュートをぶち込み、追加点を奪取する。日本は前半を２点リードで終える。迎えた後半、韓国に押される時間帯もあったなかで、75分に谷川萌々子の右CKから熊谷紗希が豪快