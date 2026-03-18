AFC女子アジアカップオーストラリア2026・準決勝が18日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）と韓国女子代表が対戦した。2027年に開催されるFIFA女子ワールドカップのアジア予選も兼ねた今大会。16大会連続18回目の出場となるなでしこジャパンはグリープリーグを3戦全勝17得点無失点という圧倒的な成績で終えると、準々決勝ではフィリピンを7−0と粉砕し、ベスト4進出を決めるとともにワールドカップの出場権を獲得した