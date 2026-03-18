現地３月18日、オーストラリアで開催中の女子アジアカップは準決勝が行なわれ、日本代表と韓国代表が激突した。なでしこジャパンは前半15分に相手のミスを突いて長野風花→植木理子で先制点を奪うと、同25分には右サイドから切れ込んだ浜野まいかが角度のないところを狙って２点目をゲットする。後半も攻勢を続け、75分に右ＣＫから熊谷紗希が頭で決めてダメ押し。その後１点を返されるも、81分に途中出場の千葉玲海菜が技あり