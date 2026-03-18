３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンが韓国と対戦した。ファイナル進出を懸けた“日韓戦”で、日本は開始早々から積極的に攻撃を仕掛けるなか、７分に決定機。高橋はなの強烈なシュートは相手GKにセーブされ、こぼれたボールに長谷川唯が詰めたが、仕留め切れなかった。それでも15分に先制する。前線からプレスをかけると、敵陣ボックス内