【その他の画像・動画等を元記事で観る】 目黒蓮（Snow Man）が、渡航前に“新しくなること’’への素直な思いを語った「新・晴れ風」特別ムービー『新しくなる』篇（60秒）が、3月22日18時より（※媒体により放映時間が異なる）全国5都市の屋外広告にて先行上映されることが決定した。 ■ムービーではチャレンジへの正直な不安を語る目黒蓮の姿も 本ムービーは、この春、ブランド初のフル