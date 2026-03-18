【その他の画像・動画等を元記事で観る】 CLAN QUEENが4月15日に配信リリースする、初のメジャーディール作品となるトリプルA面シングルの詳細が解禁となった。 ■トリプルA面シングルのタイトルは「Secret Empire」 「Secret Empire」と名付けられた今作。作品タイトル「Secret Empire」＝「秘密の帝国」という名のとおり、CLAN QUEENが2022年の結成以降少しずつその勢力やファンダムを拡大してきたことが、