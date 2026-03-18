19日のセンバツの開会式では長崎日大と長崎西の選手だけでなく、もう1人、大役を務める県内の高校生がいます。 「第98回選抜高等学校野球大会の開会式を行います」 開会式で司会を務めるのは、長崎北陽台高校2年生の只安 遥都さんです。 去年7月に東京で行われたNHK杯全国高校放送コンテストの朗読部門で頂点に輝き、今年の司会に選ばれました。 センバツではおととしと去年も県内の高校生が開会式の司会を務めてい