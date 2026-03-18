【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの、3月16日に配信リリースとなった最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のDance Performance映像が公開された。 ■「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバー「BE:FIRST ALL DAY」 「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングル