3月17日、俳優・若葉竜也が『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）に出演。バラエティー初出演の “激レア姿” に注目が集まった。「若葉さんは、大衆演劇の家系に生まれ、映画『葛城事件』『街の上で』などで知られる実力派俳優です。2024年放送のドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』（フジテレビ系）では、記憶障害を抱える主人公・ミヤビ（杉咲花）を支える脳外科医・三瓶友治を熱演し、一気に知名度を上げました。