長崎市の浜町アーケードで道路の標識が落下する事故がありました。 人通りが多い場所でしたがケガ人はいないということです。 付け根の部分が折れて地面に落ちた道路標識。 長崎市の浜町アーケードの鉄橋側の出入口付近です。 標識は約3メートルの高さに取り付けられていたものでした。 警察によりますと、ケガ人はいないということです。 警察は劣化していた可能性もあるとみて落