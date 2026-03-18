3月18日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更――――――――――― 力の源ホールディングス [東証Ｐ]決算月【3月】3/18発表 紙またはアプリで配布していた株主優待券を、リチャージ型の電子カードに変更する。 コムチュア [東証Ｐ]決算月【3月】3/18発表 優待品をQUOカード→デジ