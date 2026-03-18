俳優の西島秀俊が3月17日、Instagramを更新。《Happy birthday ＆ Congratulations on the Hall of Fame, Nobu-san!》（誕生日、そして殿堂入りおめでとうございます、ノブさん！：編集部訳）とつづり、シェフの松久信幸氏とのツーショット写真を公開した。松久氏は、名優ロバート・デ・ニーロとの共同経営でオープンした「NOBUニューヨーク」など、世界中でレストランやホテルを展開。「ノブ」の愛称で多くのセレブリティから