中東情勢の緊迫化を背景にした原油やガソリン価格の高騰が止まりません。 全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は190円を超え、影響は県内にも広がっています。 18日の長崎市内のガソリンスタンド。 レギュラーガソリン1リットル当たりの価格は199円に。 （利用客） 「仕事でずっと走っているので高いときつい。営業なので活動範囲が狭まってしまう」 「政府の補助金が出てから満タンにしようと思