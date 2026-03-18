3月16日、女優の綾瀬はるかが出演するファッションブランド「ユニクロ」の新CMがスタートした。CMで公開された綾瀬の“上半身”をめぐって、SNSをざわつかせているようだ。今回発表されたのは、ユニクロの「エアリズム」のブラトップのCMだ。「綾瀬さんは2021年から『Life Wear』のスペシャルアンバサダーを務め、多くのCMに出演しています。今回、公開されたCMは、画面に背中を向ける綾瀬さんが、上半身裸でホテルの窓辺に立