中国メディアの快科技や中国日報によると、汎用（はんよう）人型ロボットなどを手掛ける宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の創業者で最高経営責任者（CEO）の王興興（ワン・シンシン）氏は、17日に開幕した「ヤブリ中国企業家フォーラム」年次総会で基調講演し、中国の人型ロボットは今年半ばまでに100メートル走で10秒を切る可能性があると語った。同フォーラムの新理事に迎えられた王氏は、「人型ロボットは現時点では100メ