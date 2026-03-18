中国国家鉄道集団（国鉄集団）広州局によると、海南自由貿易港が「封関運営」を開始して以来初となる鉄道カスタマイズ貨物列車（特定の輸送ニーズに合わせてカスタマイズされた貨物列車）が3月18日午前、海南省海口の鉄道口岸（通関地）から発車し、広東省の鉄道貨物駅、広州国際港へと向かいました。これにより、海南省と広東省の間には、高効率で安定かつグリーンな物流の新たな大動脈が加わることになります。「封関運営」とは