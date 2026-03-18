元AKB48のメンバーでタレント・入山杏奈が、17日に放送された「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』に出演。男性に冷めた瞬間を明かした。【写真】「免許証の写真こんなに美人なことある???」運転免許証を公開した入山杏奈17日放送の番組では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」第3弾を放送。ギャルたちから選ばれなかった男性メンバー2名が脱落する残酷な幕開けから、同じ