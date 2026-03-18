◇女子アジア杯準決勝日本4ー1韓国（2026年3月18日オーストラリア・シドニー）世界ランク8位の女子日本代表「なでしこジャパンが同21位の韓国に4―1で勝利し、2大会ぶりの決勝に進出した。決勝は21日、2大会ぶり3度目の優勝を懸けて開催国オーストラリアと対戦する。目標をアジア制覇に掲げるチームはこの日も序盤から主導権を握り、前半15分にFW植木理子（26＝ウェストハム）の右足ゴールで先制。4試合連続得点の植木は