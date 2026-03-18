『見破れワルモン！詐欺の手口』今回紹介するのは「SNS型の投資詐欺」です。県内の60代の男性が偽の投資サイトを介して合計約9900万円をだまし取られたことが明らかになるなど、熊本でも被害が急増しています。投資への興味を悪用したSNS型投資詐欺。なぜダマされるのか？その手口とは？（永島由菜キャスター）ワルモン！なにかうれしそうだね！スマホ買ってもらったんだ！よかったね！（うなずくワルモン）（永島由菜キャス