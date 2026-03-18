現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が18日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。WBC決勝をテレビ観戦した落合氏は「春特有の試合っていうやつかな」と表現した。その意味は「春先っていうのはピッチャー陣が良ければ、打線はそんなに点数取れないっていう、そういう野球。（安打は）アメリカ3本、ベネズエラ6本でしょ。ありがちな試合だよな」その中