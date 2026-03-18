18日、2026年の春闘で大手企業の“集中回答日”を迎えました。私たちの給料にも直結する春闘について、スーパーや外食など、私たちの暮らしに直接関わる業界で働く人たちの労働組合が集まる組織「UAゼンゼン本部」から、フジテレビ・智田裕一解説副委員長がお伝えします。イトーヨーカドーやイオン、ライフなどなじみある企業の名前がずらりと並んでいますが、組合員の数を合わせると190万人余りになります。こちらでの高い賃金水