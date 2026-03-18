イスラエルのカッツ国防相は18日、イランのハティブ情報相を殺害したと明らかにしました。ハティブ情報相は、アメリカ国務省が総額最大16億円の報奨金を出すとしたイランの現体制幹部の1人です。イスラエルは16日にイランの安全保障トップであるラリジャニ氏を殺害したばかりで、イラン政権中枢への攻撃を強めています。